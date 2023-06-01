動画配信サービス「Hulu」で国内独占配信中のドラマ『神の雫／Drops of God』シーズン2より、第7話の本編映像と新予告編が解禁された。本作は俳優の山下智久が初めてプロデュースを手がけた話題作で、いよいよ次週の最終話に向けて物語が大きく動き出している。【動画】『神の雫』シーズン2、本編映像（第７話）＆新予告原作は、日本のワインブームを牽引した伝説的人気漫画『神の雫』（作：亜樹直、画：オキモト・シュウ／講