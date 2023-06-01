14日午後、愛知県豊橋市の海岸沿いの山林で火事があり、15日午前2時時点でもまだ鎮火していません。これまでのところケガ人はいないということです。消防によりますと、14日午後3時45分ごろ、豊橋市高塚町の海岸沿いの山林で「山から炎が出ている」などと消防に通報が相次ぎました。消防車10台とヘリコプター1機が出動しましたが、夜になって放水をやめ、通報から9時間以上が経った今も鎮火していません。これまでのと