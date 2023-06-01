侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝・ベネズエラエ戦で先発する。２３年ＭＶＰアクーニャ（ブレーブス）、２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）ら強打者がそろうが、前日１２日に「全体的にすごくよくなっている。コントロールもより細かいところができてきているので、本当に自信を持って次のマウンドに上がりたいなと思います」と意気込んでいた右腕。２