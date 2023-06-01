アメリカのトランプ大統領は14日、ホルムズ海峡の安全を確保するため日本や中国、イギリスなどに対し艦船を派遣するよう求めました。トランプ大統領は14日、SNSでイランが事実上、封鎖するホルムズ海峡の安全を確保するため「多くの国々はアメリカと連携して軍艦を派遣するだろう」と主張しました。そのうえでトランプ氏は「封鎖の影響を受ける日本や中国、フランス、イギリス、韓国などがこの地域に艦船を派遣してくれることを期