ブンデスリーガ 25/26の第26節 レーバークーゼンとバイエルン・ミュンヘンの試合が、3月14日23:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、マリク・ティルマン（MF）、マーティン・テリヤー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス