ブンデスリーガ 25/26の第26節 ホッフェンハイムとウォルフスブルクの試合が、3月14日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。 ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、アレクサンダー・プラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、ジェナン・ペイチノ