プロ・リーグ 25/26の第29節 シャルルロワとルーベンの試合が、3月15日00:00にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、