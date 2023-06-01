現地３月14日に開催されたスコットランドリーグ第30節で、日本代表コンビを擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルとホームで対戦。前田大然と旗手怜央が揃って先発した。首位のハーツを勝点５差で追うセルティックは、32分にエリジャ・ジャストに被弾。ビハインドを負うも、直後の38分に韓国代表のヤン・ヒョンジュンが同点弾を叩き込み、すぐさま同点に追いつく。 さらに72分、CKから前田がPKを獲得。前々節