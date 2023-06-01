第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を目指す日本は１４日（日本時間１５日午前１０時開始）、準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。１３日（同１４日）は非公開で最終調整した日本はドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で出場することが濃厚。１次ラウンド（Ｒ）では２本塁打を放ち、打率５割５分６厘、６打点。対するアクーニャ（ブレーブス）との「最強１番対決」を制す。先発・山本由伸投手（