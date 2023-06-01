ライプツィヒのコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデを巡る争奪戦は、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドがリードしているようだ。一方、バイエルンは争奪戦から撤退したという。13日、ドイツ紙『ビルト』のクリスティアン・ファルク氏が伝えている。現在19歳のディオマンデは、2025年7月にレガネス（スペイン2部）からライプツィヒに2000万ユーロ（約37億円）で移籍すると、新天地で1年目から才能を発揮。今シ