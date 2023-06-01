◇第6回WBC準々決勝イタリア―プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われる。日本が勝ち進めば準決勝の相手となるイタリア―プエルトリコ戦を前に、イタリア代表のジャック・カグリオン外野手（23＝ロイヤルズ）が会見を行った。カグリオンは24年ドラフト1巡目（全体6番目）で指名された有望株。投打の二刀流として「大谷2世」