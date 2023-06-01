◇第6回WBC準々決勝韓国0―10ドミニカ共和国（2026年3月13日マイアミ）韓国は7回コールド負けで17年ぶりの4強入りはならなかった。メジャー通算78勝を挙げた38歳の先発左腕・柳賢振（リュ・ヒョンジン）は1回2/3を3安打3失点でKO。試合後には代表引退を表明した。打線も2安打無得点に終わった。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い選手にとっては素晴らしい経験の機会だった。将来につながる良いステップにな