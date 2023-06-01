◇第6回WBC準々決勝カナダ 3―5米国（2026年3月13日ヒューストン）カナダのアーニー・ウィット監督は2点を追う7回無死二、三塁の逸機を悔やんだ。2番打者から3人が三飛と連続三振。06年の第1回大会から采配を振る指揮官は「あと一本が出なかった。野球はチャンスをものにするかどうかで勝敗が決まるもの」と悔しさをにじませた。ただ、0―5とリードされた展開から、スター軍団をあと一歩まで追い詰めた。「負けを受け