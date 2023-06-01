◇第6回WBC準々決勝米国5─3カナダ （2026年3月13日ヒューストン）米国がしぶとい試合運びでカナダを振り切り、3大会連続で準決勝へ駒を進めた。四球に乗じた攻めで主導権を握り、2点差の9回にはミラーが最速164キロの直球を軸に3者連続三振締め。主将のジャッジは「この大会で勝つには本塁打だけでは足りない。いろいろな形で得点しないと。大会が進むほど良い投手と対戦していくことになる」と小技の重要性を強調した。