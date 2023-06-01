侍ジャパンの大谷翔平投手（31）は13日（日本時間14日）、希望者練習に姿を見せず独自調整を行った。14日（同15日）のベネズエラとの準々決勝では、通算5打数1安打と抑えられているR・スアレスが先発。苦手左腕を攻略し、WBC新記録となる12連勝に導く。大谷は決戦前日、希望者練習には姿を見せず独自調整を貫いた。悲願の世界一を目指す南米の雄ベネズエラを迎え撃つ準備はできている。舞台となるローンデポ・パークでライブBP