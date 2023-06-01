◇第6回WBC準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日マイアミ）快進撃は止まらない。ドミニカ共和国は7回にウェルズの3ランでコールド勝利。この一発は09年大会でメキシコが記録した大会最多の14本に並んだ。アルバート・プホルス監督は「このチームはさまざまな形で得点できる。最後はホームランだったが、その前に7点取っていた」と満足げだった。目立ったのは足攻だ。2回1死一塁、カミネロの左翼線二塁打で一