日本プロ野球選手会は14日、公式X（旧ツイッター）で「1次ラウンドにおいても、誹謗（ひぼう）中傷にあたる投稿が一定数確認されております」と投稿した。6〜10日に東京ドームで行われたWBC1次ラウンドで確認されたことを明らかにした。その上で「日本プロ野球選手会では、WBC日本代表・侍ジャパンの監督、コーチ、選手に対する誹謗中傷のモニタリングを、NPBおよびNPBエンタープライズと共同で実施しております」と説明した