優勝請負人が強力打線分断だ。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは14日（日本時間15日）、準々決勝でベネズエラと対戦。先発・山本由伸投手（27）が、今大会最後の登板を迎える。中南米の強豪は、1次ラウンド全4試合で初回に得点。キーマンとなるメジャー通算186発の1番・アクーニャと、3年連続首位打者の3番・アラエスを抑えて侍に勢いをもたらす。鍵は初回だ。WBC初対戦となる強豪ベネズ