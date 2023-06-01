侍ジャパンの藤平が、マイアミで“98年侍”が決起集会を行った。インスタグラムに同学年の98年度生まれの山本、佐藤輝、牧、種市との決起集会時の写真をアップ。「明日から負けられない戦いが始まりますね！どんな場面でも、投げられる準備はできてます。みんなで戦いましょう！優勝しましょう！！同級生で、士気を高める食事会してきました！」と決意表明した。