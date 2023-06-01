ベネズエラが初優勝へ向け、WBCでは初の日本戦に臨む。オマール・ロペス監督は「自分たちのベストを尽くし、持てる力の全てを出し切るつもりで挑む。何より、いい試合をすることが最も重要だと思っている」とチャレンジャー精神でぶつかる構えだ。日本の先発・山本と初対戦となる1番・アクーニャは「勝つこと。それが一番重要」と静かに闘志を燃やした。山本がメジャーで10打席以上対戦した打者で、最も打たれているのがト