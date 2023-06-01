難敵左腕攻略の先頭に立つ。侍ジャパンの鈴木はベネズエラ先発のR・スアレスに対し、通算6打数2安打2四球、打率・333と好相性。「あんまり対戦しているイメージがないのであまり覚えていない」と話したが、警戒しすぎずに打席に向かう。フィリーズで2年連続12勝をマークし、昨オフFAとなり5年総額1億3000万ドル（約208億円）でレッドソックスに移籍した左腕。スライダー、チェンジアップなど多彩な変化球でゴロを打たせる投球