[3.14 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 4-1 鹿島ユース JヴィレッジP3]武器の左足で再三チャンスを演出し、“流経ホットライン”で2試合連続アシスト。2008年早生まれのMF増田大空(磐田)が、1学年下の高校2年生中心のU-18日本代表で存在感を放っている。1-0の前半27分、増田は自ら獲得した左CKを左足で蹴り込む。ボールは流通経済大柏高(千葉)の後輩DFメンディー・サイモン友の頭にピタリと合い、ゴールを破った。増田は前日