ブンデスリーガ 25/26の第26節 アイントラハト・フランクフルトとハイデンハイムの試合が、3月14日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW