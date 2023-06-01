ブンデスリーガ 25/26の第26節 ドルトムントとアウクスブルクの試合が、3月14日23:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはマクシミリアン・バイアー（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、マルセル・ザビッツァー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビ