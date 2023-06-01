ドジャース・ロハスがインスタグラムを更新。チームメートの山本に向け「お願いだから優しくね！」とメッセージを送った。ロハスはベネズエラ出身で、今大会は代表入りを熱望したが保険問題などで出場を断念した。大谷、山本も出場する一戦だけに、チームメートも注目している。