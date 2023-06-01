◇オープン戦メッツ0―1マーリンズ（2026年3月13日ポートセントルーシー）オープン戦2度目の先発だったメッツの千賀は3回を完全投球。ストライク率が7割を超す攻めの投球で5三振を奪い「いい登板はできた」と納得の38球となった。最速98・6マイル（約159キロ）をマークし、昨季の最高球速98・3マイル（約158キロ）を上回った。「幅が広がる。全てにおいてプラス。困った時に変化球を投げるタイミングでも直球を投げて