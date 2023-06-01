中学校の教師が、部活動の教え子に定期テストの問題の一部を試験前に漏らしていたことがわかりました。東京・練馬区によりますと、区立中学校の教師が、指導する部活動の所属生徒7人に2月に実施した定期試験の問題の一部を試験前に漏らしていたことがわかりました。問題行為は2024年度からあったとみられていて、教育委員会は処分を検討しています。