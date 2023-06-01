現地３月14日に開催されたブンデスリーガ第26節で、堂安律と小杉啓太が所属する７位のフランクフルトが、最下位のハイデンハイムとホームで対戦。今冬に加入した19歳の小杉はベンチ外となった一方、今季リーグ戦初の先発落ちから２試合連続でベンチスタートとなっていた堂安は、スタメンに復帰した。６日前の前節では下位のザンクトパウリと０−０で引き分けたフランクフルトは、序盤から主導権を握るも、中々先制点を奪えない