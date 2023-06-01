立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.62」を行った。KNOCKOUT―BLACK女子アトム級（46・0キロ以下）3分3Rで昨年12月30日の「KNOCKOUT.60〜K.OCLIMAX2025〜」以来約2カ月半ぶりの復帰戦となる前同級王者のKiho（23＝KNOCKOUTGYM調布）は風羽（21＝ファントム道場）に判定で敗れた。1RはKihoは前蹴り、風羽はローからジャブを放つ。2Rは会場からの2人への大声援が飛ぶ中で激しく打ち合う