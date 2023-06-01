立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.62」を行った。KNOCKOUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rは初参戦でBigbangスーパーバンタム級王者の晃貴（27＝teamVASILEUS）が同2冠王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）を逆転で1R1分55秒、KOで破った。1Rはから両者は全開でパンチを繰り出す。身長差が15センチを生かした統一王者の森岡がダウンを奪う。晃貴も前に出て反撃。晃貴が1分55秒、右ストレ