愛知・豊橋市の海岸沿いの山で火が出て、15日午前1時現在も鎮火には至っていません。消防によりますと、14日午後3時45分ごろ、豊橋市高塚町の海岸沿いの山林で「山から炎が出ている」などと消防に通報が相次ぎました。消防車10台が出動し、ヘリコプターからも放水しましたが、通報から9時間以上たった15日午前1時現在も鎮火には至っておらず、15日朝から消火活動を再開するということです。これまでのところけが人はおらず、住宅な