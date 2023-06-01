立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.62」を行った。前RISEQUEENミニフライ級王者の小林愛里奈（25＝FASCINATEFIGHTTEAM）がKNOCKOUTに参戦することを発表した。リングに登場した小林は「今回からオープンフィンガー・ムエタイに転向します。そのデビュー戦がKNOCKOUTでできるということで。こんな凄い演出やったりとかKOボーナスがあったりとか、凄い選手がワクワクするような団体で、そ