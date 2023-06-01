【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」を後押ししようと、米フロリダ州マイアミの「マイアミ補習校」の子どもたちが１４日、応援メッセージの寄せ書きを行った。同校は日本政府認定の在外教育施設で、小中学生を中心に約１００人が通う。この日は始業前に子どもたちと保護者がメッセージを記した。立元悠琥くん（１１）は「野球は大好