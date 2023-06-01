公明党は臨時の党大会を開き、中道改革連合への合流を前提に、2027年春の統一地方選挙では党独自の候補者を擁立する方針としました。公明党・竹谷代表：統一地方選挙については、中道に合流せず、公明党は公明党として、全員当選へ向け、大波を巻き起こしてまいりましょう。竹谷代表は、統一地方選挙前の合流を見送った理由について、選挙準備を「すぐに始める必要がある」などと述べました。一方、竹谷代表は、合流に向けて対応が