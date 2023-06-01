立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.62」を行った。KNOCKOUT―UNLIMITED女子54・0キロ以下級3分3Rで鈴木万李弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント八王子）がタイソンRINA（28＝TEAMTEPPEN）を判定3―0で勝利した。女子初のUNLIMITEDルールでの試合となる歴史的一戦。1Rはタイソンが前に出る。鈴木はパンチに合わせる。左フックにタイソンのバランスが崩れる。終了間際にテークダウンさせたとこ