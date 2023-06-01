プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコご飯」 「カツオの竜田揚げ」 「シラスと豆腐の和風サラダ」 の全3品。 タケノコ、シラス、カツオなど、春の食材を十分に楽しめます。【主食】タケノコご飯 タケノコの風味をいかすため薄味に仕上げました。 ©Eレシピ 調理時間：1時間10分 カロリー：332Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料（2人分） 水煮タ