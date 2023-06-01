お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47）が、14日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）に出演。療養から復帰し、同ラジオへの復帰も果たした。【写真】『日本アカデミー賞』で復帰！佐藤栞里、佐藤二朗と笑顔の若林若林は「3週間ぶりだから、1ヶ月ぶりくらい？リハビリが始まったのが、ちょうど1週間前くらいだから」と切り出すと「大変だったね3週間って言われたんだけど、全