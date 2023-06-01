立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.62」を行った。KNOCKOUT―RED女子スーパーフライ級（52キロ以下）3分3Rで女子大生ファイターの辻井和奏（21＝BRINGITONパラエストラAKK）がRUIJANJIRA（25＝JANJIRAGYM）を判定で破り、初参戦で初勝利をもぎ取った。1RはRUIが首相撲から肘、辻井は右前蹴り。1、2、3のパンチから左右の膝を打ち込む。2RはRUIは前に出ながら右ストレート、辻井は首相