セリエA 25/26の第29節 インテル・ミラノとアタランタの試合が、3月14日23:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連