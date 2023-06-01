イランをめぐる戦闘が始まってから2週間となりますが、イランの隣国イラクにあるアメリカ大使館が攻撃を受けるなど、被害がさらに拡大しています。現地からの最新情報を中継でお伝えします。戦闘開始から2週間。先ほど、エルサレムもミサイルの標的となり、地下2階のシェルターにいても、衝撃音が聞こえました。情勢は収束に向かうどころか、緊迫の度合いを増しています。ロイター通信などによりますと、イラクの首都バグダッドに