アメリカのトランプ大統領は14日、イラン軍の攻撃などで事実上の封鎖状態にある原油輸送の要衝、ホルムズ海峡の安全な航行に向けて日本などに艦船を派遣するよう求めました。トランプ大統領は14日、自身のSNSへの投稿で「ホルムズ海峡封鎖の試みによって影響を受ける国々は、海峡の通行を確保し安全を守るため、アメリカと連携して軍艦を派遣することになるだろう」と述べました。その上で、日本や韓国などを名指しして「艦船を派