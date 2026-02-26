1927年創業のイタリアンレザーブランド「フルラ」から、ミラノの街並みにインスピレーションを受けた春夏コレクションが登場。控えめな外観の中に美しさと知性が息づく都市ミラノの空気感を表現した新作バッグ「フルラ ディバイド イット」がラインナップされています。上質な素材使いと洗練されたフォルムが魅力のバッグは、日常からお出かけまで幅広く活躍。イタリアンメイドのクラフツマンシップを感じられる注目の