東京・町田市の自宅で92歳の妻を殺害しようとしたとして、86歳の夫が緊急逮捕されました。妻は搬送先の病院で死亡しました。殺人未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、町田市木曽東の無職・小菅健次郎容疑者（86）です。小菅容疑者はきのう（14日）未明、自宅で、同居する妻のマサイさん（92）の首を絞めるなどして殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、小菅容疑者が「人を殺しました」と自ら110番通報していて