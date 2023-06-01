侍ジャパンのＷＢＣ連覇に注目が高まる中、ＭＬＢが日本代表の「次なるメジャー挑戦」に注目。米サイト「トレードルーモア」は、日本ハム・伊藤大海投手と阪神・佐藤輝明内野手が、来オフにもポスティングでメジャー移籍を目指す可能性を伝えた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のカスティーヨ記者は「伊藤投手は、レッドソックスのソニー・グレイ（レッドソックス）、佐藤選手は、ライアン・オハーン（パイレーツ）に似たタイプ