みんな大好き甘辛味、豚肉と油揚げがたっぷり入って食べごたえ満点！千葉県館山市の郷土おにぎり「ごんじゅう」を知っていますか？古くは出雲の国へお参りに出かける人々の安全を祈って出発時に食べられており、現在では秋祭りで神輿を担ぐ人々にふるまわれているそう。つまり、ここぞという時に元気をチャージする、昔からながらの「パワー飯」！ちょっと頑張りたい日や、誰かを応援したい日のお弁当にぴったりです。『ごんじゅう