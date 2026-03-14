[3.14 プレミアリーグ第30節 サンダーランド - ブライトン]ブライトンのMF三笘薫が14日のプレミアリーグ第30節・サンダーランド戦(日本時間24時キックオフ)でメンバーから外れた。前節の試合で左足首を痛めた影響によるものとみられ、日本代表のイギリス遠征メンバー発表前ラストマッチは欠場することになった。三笘は今月4日のアーセナル戦(●0-1)に先発出場したが、前半11分のシュート時に相手選手と接触して左足首を捻った