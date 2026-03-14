[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 名古屋0-3神戸 豊田ス]名古屋守備陣を翻弄した。ヴィッセル神戸の左SBで先発したDF永戸勝也は前半12分、左サイドからカットインしてクロスを上げると、ゴール前の小松蓮の頭にピンポイントに当てて、先制点をアシストする。「右サイドからのいい展開があったので、とにかくクロスで終わろうと思った。対応した選手が左足を気にしていたので、右足に切り替えた。中に小松選手だけじゃなくて、武