俳優の畑芽育が、日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(4月7日スタート、毎週火曜24:24〜 ※事前特番3月31日25:29〜)でMCを務めることが14日、発表された。番組MC初挑戦で、菊池風磨とタッグを組む。畑芽育この番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届けるというもの。MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか見るこ