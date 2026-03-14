FAKE TYPE.が本日3月14日、福岡・BEAT STATIONにて、約2年ぶりの全国ツアー＜LIVE TOUR 2026 “COPY CATS”＞の初日公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。SOLD OUTとなった福岡公演のフロアを埋めたのは、ショーのお楽しみコーナーでディープな楽曲知識を披露するようなコアファンたち。彼らの魅力については、世の中に潜む“FAKE”を突くシニカルな歌詞や、POPにしてアングラな非凡なトラックなど、作品