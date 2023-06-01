記事ポイントセントラル警備保障と北海道クリーン・システムが業務提携しました。北海道エリアで次世代警備サービスの構築を進めます。AIや警備ロボットを活用した警備体制の強化を目指します。セントラル警備保障と北海道クリーン・システムが、北海道エリアでの次世代警備サービス構築に向けて業務提携しました。AIなどの先端技術と現場の警備体制を組み合わせることで、警備サービスの強化を目指す内容です。 セントラル警